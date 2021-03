Reprodução Instagram, DR

Joana Cruz foi diagnosticada com cancro na mama recentemente e desde que anunciou esta batalha ao público que tem revelado alguns pormenores.

Esta sexta-feira, 5 de março, a locutora de rádio aproveitou para desabafar: "Logo no dia em que deveria celebrar mais um tratamento, foi desta que os glóbulos brancos não apareceram... odeio combinar coisas e a malta baldar-se!", escreveu na legenda da foto que pode ver acima.

"Devem ter ido ver se as roulottes já abriram para beber uns copos antes do jogo😁 Mas hão-de voltaaaarr🤗!!! Enquanto isso... que a vitória de hoje seja a do meu Spooooorting!", brincou.

Esta não é a primeira vez que Joana tem de reagendar o tratamento por precalços deste tipo, ora recorde.

A positividade tem sido uma das características da radialista nesta luta contra o cancro.