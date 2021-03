Kevin Mazur

Dois anos depois de ter tornada público o fim do seu casamento com Simon Konecki, Adele é oficialmente uma mulher divorciada. A notícia é avançada pela revista Us Weekly.

De acordo com esta publicação, a artista e o ex-marido chegaram a acordo relativamente à custódia do filho de ambos, Angelo, de oito anos, e vão ter um regime de guarda partilhada. "O processo foi demorado porque há muito dinheiro e muitos bens envolvidos”, revela uma fonte, ressalvando que a prioridade dos dois sempre foi o bem-estar do filho. “A primeira coisa em que concordaram foi partilhar a guarda do menino e só depois disso tratar da parte financeira de maneira justa. Felizmente conseguiram resolver as coisas sem transformar isto num processo demasiado mediático. Claro que houve divergências pelo caminho, mas os advogados souberam gerir os conflitos e acalmar os ânimos”, explica ainda.

Surgiram há mais de um ano na imprensa internacional rumores de que Adele estava a viver um novo romance, com o rapper Skepta, e a artista acabou por comentar essas notícias. VEJA AQUI!