Tiago Caramujo

Alexandra Lencastre recebeu alta hospitalar esta sexta-feira, 5 de março, e já está em casa. "A atriz sente-se grata pelo excelente tratamento que recebeu de todos os profissionais de saúde e pelo conforto da família, dos amigos, dos colegas e de todas as pessoas que a acarinham", informou a Charlie, agência que representa a atriz em comunicado.

>> AINDA NO HOSPITAL, ALEXANDRA LENCASTRE RECEBE MENSAGEM DE APOIO DA FILHA MAIS VELHA

"A Alexandra reforça a importância de continuarmos todos a protegermo-nos, cumprindo todas as medidas e normas de higiene e segurança e acredita, por experiência própria, que atuar com prudência pode evitar que contagiemos os outros, bem como afastar formas mais graves da doença, mesmo que não evite que passemos por ela", lê-se ainda no documento.

>> SAIBA QUEM É A ATRIZ QUE VAI REFORÇAR O ELENCO DE 'AMOR AMOR'

Alexandra Lencastre foi hospitalizada depois de testar positivo à Covid-19 e de apresentar sintomas que obrigavam a assistência médica, nomeadamente dificuldade respiratória. Este contratempo afastou-a das gravações da novela de sucesso Amor Amor, mas a atriz agradece o apoio que tem recebido por parte da SIC e da SP Televisão. A estação de Paço de Arcos já confirmou que assim que estiver recuperada a artista integrará um novo projeto de ficção.