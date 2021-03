Depois de Carolina Carvalho, segue-se Mariana Monteiro na condução de Estamos em Casa, o programa da manhãs de sábado da SIC. O anúncio foi feita pela estação de Paço de Arcos nas redes sociais, esta quinta-feira, 4 de março.

"Este sábado, é a vez de Mariana Monteiro agarrar as rédeas do programa. Que surpresas estará a preparar? Não perca “Estamos em Casa”, sábado de manhã, na SIC", pode ler-se na página de Instagram do canal.

Recorde-se que todas semanas o formato tem um anfitrião diferente. Alexandra Lencastre, Carolina Patrocínio e Ricardo Pereira foram alguns dos rostos que já conduziram o programa, que estreou no início de janeiro.