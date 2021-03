David Crotty

Irina Shayk é muito reservada quanto à sua vida pessoal, nomeadamente sobre a relação com o ex-namorado, Bradley Cooper, com quem tem uma filha, a pequena Lea de Seine, de três anos. Em entrevista à revista norte-americana Elle, a modelo russa falou sobre a dinâmica saudável que mantêm em prol do bem-estar da criança.

“Nunca entendi o termo coparentalidade. Quando estou com a minha filha, sou 100% a mãe dela e quando ela está com o pai ele é 100% o pai dela. Coparentalidade é paternidade e maternidade”, afirmou.

Quando lhe pediram para falar mais sobre essa dinâmica com o ator, Irina respondeu: “Os meus relacionamentos passados pertencem apenas a mim, são privados. São um pedaço do meu interior que não quero partilhar”.

A também ex-namorada de Cristiano Ronaldo evita expor a sua vida privada, inclusiva imagens da filha nas redes sociais. Já Bradley Cooper nem sequer tem contas públicas. Recorde-se que o antigo casal anunciou o fim do casamento no verão de 2019. No entanto, foram fotografados juntos no mesmo carro em fevereiro deste ano.