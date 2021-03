César Mourão aproveitou a manhã desta quarta-feira, 3 de março, para viajar até há quatro anos.

Num contexto bem diferente e ao lado dos amigos Daniel Oliveira e Ricardo Pereira, o humorista estava no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, a divertir-se no famoso e icónico sambódromo.

"Há 4 anos no Rio de Janeiro acontecia magia. O sambódromo foi pequeno para tanto samba", confessou na legenda da foto que pode ver abaixo onde glitter não falta.

Reprodução Instagram, DR