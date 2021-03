1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Sara Esteves Cardoso foi mãe pela segunda vez no último sábado, dia 27, e revelou pela primeiras as fotografias do bebé, confirmando o nome escolhido.

"Dia 27 de fevereiro, o meu coração ficou maior, o Diogo Maria chegou cheio de vida e rodeado de amor" , legendou a filha de Miguel Esteves Cardoso nas primeiras fotos do filho.

A relações públicas divorciou-se no final de 2019, do músico João Campos. O ex-casal é pai de Vicente, de sete anos. O bebé é fruto de uma nova relação que a filha de Miguel Esteves Cardoso não assumiu publicamente.