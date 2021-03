RUI VALIDO

Em jeito de celebração do primeiro aniversário de Isto é Gozar com Quem Trabalha, Ricardo Araújo Pereira esteve esta segunda-feira, 1 de março, no programa Casa Feliz. Além do rescaldo de um ano de emissões do programa de domingo à noite da SIC, o humorista aproveitou para deixar rasgados elogios a João Baião.

"Queria manifestar uma amargura muito grande, uma coisa que me tem irritado há anos que é: não há ninguém neste meio que não diga: o João Baião é extraordinário, uma pessoa magnífica" começou por dizer.

"É muito irritante porque não é normal uma pessoa assim ter êxito na comédia. Porque a virtude não tem graça, boas pessoas não têm graça nenhuma, não há comédia sobre boas pessoas", completou, em tom de brincadeira.

