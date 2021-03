Depois de reatarem a relação Channing Tatum e Jessie J voltaram a seguir caminhos separados. Agora, graças ao Daily Mail, a cantora sentiu necessidade de assumir o seu novo namoro nas redes sociais.

A publicação mostrou fotografias do novo casal, o que não agradou à artista. Jessie J chegou mesmo a desaprovar as imagens considerando que ficou a parecer um "velho dono de um barco" e que, por isso, assume o relacionamento com uma fotografia (boa) de ambos.

Max Pham é dançarino e coreógrafo.