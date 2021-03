Instagram

Depois de alguns meses de rumores, Maria Botelho Moniz assumiu, em setembro do ano passado, que estava apaixonada. O eleito é o piloto Pedro Bianchi Prata - que já namorou com a atriz Sandra Cóias – e, após uma primeira fase em que se mostraram muito discretos no que toca à relação, os dois já não se coíbem de trocar mimos nas redes sociais.

Recentemente, a apresentadora de televisão mostrou-se mais ousada, numa fotografa em lingerie e o piloto não resistiu a comentar. LEIA AQUI!

Reprodução Instagram, DR

Agora, Maria Botelho Moniz partilhou com os seus fãs como passou parte do seu fim de semana e acabou por revelar pormenores da relação com Pedro Bianchi Prata. “Oops, voltei a fazê-lo. Nove anos depois da minha primeira – e única – aula para uma reportagem que fiz, repete-se o desafio pelas mãos do mesmo – e único – professor de enduro que algum dia terei. Ah, tirei nota 20… dentro e fora da pista”, escreveu no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge com um capacete na mão.

Recorde-se que a profissional de televisão passou por anos muito complicados quando, em 2014, o então namorado, Salvador Quintela, de 29 anos, morreu num acidente de mota. Os dois estavam juntos há dez anos e planeavam casar-se nos meses seguintes. Numa entrevista intimista para o programa Alta Definição, Maria Botelho Moniz confessou que se sentiu viúva sem sequer ter casado. Recorde no vídeo abaixo: