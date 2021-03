Instagram

Nasceu no último sábado, 27 de fevereiro, o segundo filho de Sara Esteves Cardoso. A notícia é avançada pela revista Nova Gente, que revela que o bebé nasceu na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, com 3,7 quilos e se chama Diogo Maria.

O menino vem juntar-se a Vicente, de sete anos, fruto de um anterior relacionamento da relações-públicas com o músico João Campos. Os dois separaram-se no final de 2019 e a filha de Miguel Esteves Cardoso refez a sua vida amorosa, mas nunca revelou a identidade do atual companheiro.

