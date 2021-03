Nicole Kidman foi uma das caras conhecidas presentes nos Golden Globe Awards deste ano e fez-se acompanhar pelas filhas.

Numa rara aparição pública, Sunday Rose, de 12 anos, e Faith Margaret, de 10, surgiram ao lado dos pais, Nicole e Keith Urban, durante o monologo de abertura.

A atriz, de 53 anos, participou na sessão virtual da cerimónia. Para a ocasião, as meninas usaram vestidos simples, brancos, e estiveram sentadas no sofá de casa do casal, durante o discurso. Como pode ver na imagem em cima.