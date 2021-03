Em pandemia, os Golden Globes realizaram-se esta segunda-feira, dia 1 de março, de forma virtual. Jodie Foster foi uma das personalidades que dispensou vestidos de gala e surgiu de pijama. A atriz e realizadora mostrou-se claramente surpreendida pela vitória na categoria de melhor atriz secundária drama.

Com mais de 50 anos de carreira, Jodie Foster sempre manteve uma postura privada em relação à sua vida pessoal. Aos 58 anos, a atriz que tem reduzido as suas participações no cinema, não esperava a vitória nos Golden Globes pelo seu papel The Mauritanian.

Durante o seu discurso, Jodie surgiu ao lado da mulher com quem está casada há sete anos, a fotógrafa Alexandra Hedison. Ambas dispensaram roupas de cerimónias e surgiram de pijama ao lado do cão. Espreite as imagens e veja aqui a lista de vencedores dos prémios.

Foster é mãe de dois rapazes que co-adotou com a produtora Cydney Bernard, depois de uma relação de mais de 15 anos.

Reprodução Golden Globe Awards