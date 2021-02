Jeff Kravitz

Os dois buldogues franceses de Lady Gaga - roubados durante um violento assalto à mão armada, que deixou o cuidador dos dois animais, Ryan Ficher, ferido - já foram encontrados.

"Posso confirmar que os cães foram localizados e estão seguros", referiu Jonathan Tippet, capitão da Polícia de Los Angeles, em declarações à revista People.

Gustav e Koji foram entregues à polícia por uma mulher, que em princípio "não estará envolvida nem associada" ao crime, afirmou Tippet à Associated Press.

De salientar que o assalto aconteceu na última quarta-feira, 24 de fevereiro, em Los Angeles, quando a artista se encontrava em Roma, Itália, a gravar um filme, tendo esta oferecido uma recompensa de mais de 400 mil euros a quem encontrasse os animais.

O cuidador dos dois cães foi baleado no peito e teve que receber assistência médica. Até ao momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a detenção dos suspeitos do ataque.