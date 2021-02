1 / 4 MEGA 2 / 4 James Devaney 3 / 4 James Devaney 4 / 4 James Devaney

Selena Gomez continua a dar mais passos enquanto atriz. A cantora está gravar uma série de comédia de Steve Martin e tem sido fotografada por paparazzi várias vezes nas ruas de Nova Iorque desde o início do ano. E esta semana, fez questão de demonstrar o seu descontentamento aos fotógrafos plantados.

Nas imagens que pode ver acima, a artista de 28 anos começa por identificar os fotógrafos ao espreitar, escondida, na interseção de uma rua. Depois, a cantora chega a bater palmas que insistem em fotografá-la enquanto grava as cenas de Only Murders in the Building até que, já de máscara, Selena perde a paciência e faz um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio.