Mãe de duas crianças, Constança, de oito anos, e Lourenço, de dois, Joana Câncio não esconde que o confinamento imposto pela pandemia nem sempre é fácil de gerir e tem deixado vários desabafos nas redes sociais sobre o assunto. Desta vez, a atriz revelou mesmo que o seu corpo começou e ressentir-se e que foi necessário abrandar e impor alguns limites a si própria.

“Quando eu aceito que não dou conta do recado (aquele que está na minha cabeça), começo finalmente a dar conta do que verdadeiramente importa”, começou por escrever no Instagram. “Mudei muito a minha atitude nesta quarentena e sim, já não aspiro a fundo todos os dias, nem mudo lençóis de 2 em 2 dias, nem limpo a cozinha 3 vezes ao dia nem faço 4 máquinas de roupa... Faço metade disto e ninguém está lesado. Brinco mais, apoio mais no estudo e sento-me mais vezes ao dia. Foi preciso um esgotamento e uma anemia para começar a descansar mais e apesar de ainda parar pouco, já estou mais atenta aos sinais”, completou na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do filho mais novo, fruto da atual relação com André Bordalo.