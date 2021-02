1 / 6 Instagram 2 / 6 Instagram 3 / 6 Instagram 4 / 6 Instagram 5 / 6 Instagram 6 / 6 Instagram

“Feliz aniversário meu amor! Não acredito que já passaram 12 anos! Já passámos por tantas coisas e crescemos muito juntos. Não há nada que eu ame mais do que você e a nossa família e não há ninguém com quem eu prefira compartilhar minha vida do que você! Te amo!”. Esta foi a mensagem deixada por Gisele Bündchen nas redes sociais no dia em que celebra mais um ano de relação com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Desta união nasceram Benjamin, de 11 anos, e Vivian, de oito.