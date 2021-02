Al Pereira

Peter Yarrow foi acusado de violação a uma jovem, menor de idade, num quarto de hotel em Manhattan. O caso remonta o ano de1969 e as acusações foram feitas esta quarta-feira, dia 24 de fevereiro.

De acordo com o New York Post, o ícone da folk terá conhecido a jovem, na altura fã da sua música, e, de acordo com a alegada vítima, começado por agir de forma "paternal".

Segundo a publicação, que cita o processo, a mulher terá fugido de casa, em Minnesota, e ter-se-á encontrado com o artista num hotel, no Lower East Side, onde acabou por ser violada. No dia seguinte, Peter Yarrow comprou um bilhete de avião para a menor voltar para Minnesota.

Recorde-se que esta não é a primeira acusação contra o músico. O cantor já foi condenado por "comportamentos impróprios" com uma jovem de 14 anos.