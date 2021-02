Sem precisar quando, Gwyneth Paltrow revelou que estou positivo à Covid-19 no "início da pandemia" e que realizou testes que mostraram níveis altos de inflamação no seu corpo. O processo longo de recuperação do seu regime (já que os seus sintomas persistiram), detalhado na sua plataforma Goop, não agradou a um médico britânico.

A atriz detalhou uma dieta cetogénica à base de plantas, sem açúcar, e que procurou ajuda na medicina funcional e apontando ainda um jejum diário de 11 horas e sauna infravermelhas. No New York Daily News, o professor Stephen Powis, do Serviço Nacional de Saúde Inglês, defendeu que esses métodos "realmente não são as soluções que recomendaríamos".

Antes de desejar as melhoras à atriz, o médico pediu maior responsabilidade dos media e do Youtube. "Precisamos levar a Covid muito a sério e aplicar ciência séria. Todos os influenciadores que usam as redes sociais têm o dever de responsabilidade e o dever de cuidar dessa informação", sublinhou.