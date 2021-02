Na noite desta quarta-feira, 24 de fevereiro, o responsável pelos cães de Lady Gaga foi baleado quatro vezes no peito em Los Angeles. De acordo com o Daily Mail, Ryan Fischer foi abordado por volta das 22h00 locais, enquanto passeava com os animais, Koji, Miss Asia e Gustavo, na região de West Hollywood.

As autoridades foram alertadas e quando chegaram ao local, o homem de 30 anos estava consciente, mas com muitas dificuldades para respirar e foi levado em "estado crítico" para o hospital onde se encontra em observação.

Dois dos três buldogues franceses da cantora foram roubados na hora do crime, sendo que os suspeitos terão conseguido fugir num BMW branco. No entanto, a polícia ainda conseguiu resgatar Miss Asia depois desta ter conseguido escapar. A artista, que está em Roma para gravar o filme 'Gucci', oferece uma recompensa de resgate de 400 mil euros.

Reprodução Instagram, DR