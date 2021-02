Instagram

Esta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, Sofia Cerveira celebra o seu 46º aniversário e, nas redes sociais, Gonçalo Diniz não quis deixar passar a data em branco.

O ator usou as suas redes sociais para, no Instagram, dedicar uma publicação à companheira.

"Parabéns, meu amor, pelos teus 46. Hoje é dia de festa na aldeia! A Big Mama faz anos. Temos pequeno-almoço de carinho com mimos e abraços. Almoço de ternura e alegria com uma pitada de harmonia e ao jantar tenho reservado muito amor no forno com tempero de gargalhadas e trufas de paixão... e a sobremesa é por conta do Chef (não se revela). Viva a Sofia", pode ler-se na legenda da imagem onde surge ao lado da apresentadora da SIC.