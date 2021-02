Reprodução Instagram, DR

Vítor Baía foi pai pela quinta vez e foi a própria mulher, Andreia Santos, que confirmou a novidade nas redes sociais.

Na sua conta de Instagram, a mulher do antigo guarda-redes publicou uma fotografia onde surge ao lado do marido, com a filha recém-nascida ao colo (ora veja abaixo).

"Um dia especial e inesquecível...22.02.21 fomos presenteados com a chegada da Matilde. Um momento único, um parto maravilhoso", declarou.

Matilde vai agora juntar-se a Rodrigo, fruto da atual relação, a Diogo, de 27 anos, Beatriz, de 24, e Afonso, de 13 anos, das duas anteriores relações.

Reprodução Instagram, DR