SVEN NACKSTRAND

Tiger Woods foi hospitalizado esta terça-feira, 23 de fevereiro, após um aparatoso acidente de viação em Los Angeles, Califórnia. Segundo o comunicado divulgado pelas autoridades na rede social Twitter, "o veículo seguia na direção norte, para Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, quando se despistou e capotou”.

O sinistro não envolveu outras viaturas e Tiger Woods era o único ocupante do veículo onde seguia, tendo sido desencarcerado pelos bombeiros de Los Angeles County e transportado em seguida para o hospital local.

Mark Steinberg, agente de Tiger Woods, revelou à revista Golf Digest que o golfista sofreu “múltiplas lesões nas pernas", tendo sido, por isso, submetido a uma cirurgia.

Entretanto, uma nota publicada, durante a madrugada, na página de Twitter de Tiger Woods dá conta de que o desportista foi submetido a "uma longa cirurgia na perna direita e no tornozelo depois de ter sido levado para o hospital". O comunicado adianta ainda que o atleta "está acordado, a reagir e a recuperar no seu quarto de hospital​", depois de as “fraturas expostas cominutivas" terem sido “estabilizadas” .