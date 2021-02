Reprodução Instagram, DR

São algumas as vezes que Bárbara Norton de Matos mostra manter uma relação saudável com o ex-marido, Ricardo Areias.

Depois de admitir que lhe deu "a melhor coisa do mundo" (recorde aqui), a atriz deu provas de que os dois mantêm uma boa amizade.

Esta quarta-feira, 24 de fevereiro, Bárbara iniciou o dia com um treino bem animado que contou com a orientação de Ricardo Areias, como pode ver no vídeo abaixo.

Depois de concluir o treino, a atriz da SIC partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram e afirmou: "Abrir a pestana. Treino em casa com Ricardo Areias (o ex-marido)".

