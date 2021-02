Steven Ferdman

Alexander Wang é um nome marcante no mundo da moda, mas está neste momento envolvido em polémica após ter sido acusado de abuso sexual por parte de 10 homens representados pela advogada Lisa Bloom. Outro homem, que decidiu não avançar com o caso na justiça, disse à BBC News que o designer o assediou num espaço público em 2019 quando estavam rodeados de pessoas.

Keaton Bullen contou que ele e um amigo conheceram o designer no Fishbowl, uma discoteca em Nova Iorque no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 23h30, e foram convidados para a mesa de Alexander depois de conversarem sobre o facto do jovem de 21 anos estar a frequentar a Parsons School of Designs, onde estudou o estilista. "De repente, ele abriu a breguilha das minhas calças, colocou as mãos nas minhas calças e começou a agarrar o meu pénis à frente de tantas pessoas. Eu congelei completamente", relembrou.

"Ele [Alexander Wang] depois disse: “Quero-te levar para casa comigo'. Eu senti-me estranho... e retirei-me da situação o mais rapidamente possível", explicou, referindo que sentiu o dever de falar abertamente sobre o incidente para apoiar os outros homens que "estavam a ser chamados de mentirosos".

Embora a maioria das alegadas vítimas permaneça anónima, o estilista David Casavant foi um dos homens que se manifestou e revelou que Alexander lhe tirou as calças e as cuecas durante um encontro numa discoteca em Brooklyn em janeiro de 2017. O modelo Owen Mooney, de 26 anos disse num vídeo do TikTok, publicado a dezembro de 2020, que tinha sido apalpado por um designer - que mais tarde confirmou ser Wang - numa discoteca em Nova Iorque no mesmo ano. "Ele começou a tocar-me na perna, depois na minha virilha. Fiquei de tal maneira em choque que acabei por congelar", contou.

Desde então, várias acusações começaram a surgir nas redes sociais. No entanto, em comunicado publicado no Instagram, Alexander Wang nega as acusações chamando-as de "grotescamente falsas", acrescentando que são "mentiras fabricadas e, principalmente, [de queixas] anónimas contra mim".