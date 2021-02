Foi no passado mês de janeiro que Marina Ruy Barbosa anunciou o fim do casamento, de três anos, com Alexandre Negrão. Entretanto, cerca de um mês depois de ter sido tornada pública a separação do piloto, surgem rumores que dão conta de um possível novo romance da atriz. A colunista Fabíola Reipert, citada por vários meios de comunicação brasileiros, deu conta um alegado envolvimento amoroso de Marina Ruy Barbosa com o cantor brasileiro Thiaguinho, afirmando que este foi visto várias vezes no condomínio onde a atriz reside em São Paulo.

Entretanto, Marina Ruy Barbosa, já reagiu no Twitter, negando qualquer romance.

"Todo dia é uma fofoca nova sobre a minha vida. Nem consigo acompanhar", escreveu, em tom irónico.

"Eu não sou de desmentir ou comentar fofocas sobre mim, porque é muito chato e só gera mais repercussão [...] Quem me acompanha sabe que sou discreta com a minha vida pessoal e não gosto de alimentar essas coisas. Às vezes até dou gargalhas com algumas notícias. Mas, nem sempre. Outras podem magoar, atrapalhar a vida e tirar a paz", acrescentou ainda na rede social.

Reprodução Instagram, DR

Além das publicações nas redes sociais, também os representantes da atriz negaram qualquer relacionamento, através de um comunicado enviado às redações.

"A atriz Marina Ruy Barbosa foi surpreendida durante a tarde desta segunda-feira com a notícia de que estaria a viver um romance com o cantor Thiaguinho. Através da sua assessoria de imprensa, a artista nega tal informação [...[ E em respeito a sua imagem e a do colega, pede aos veículos de comunicação que não propagem essa mentira", pode ler-se na nota citada pela revista Quem.

Recorde-se que o cantor Thiaguinho separou-se, em 2019, da atriz Fernanda Souza, após oito anos de união.