Ainda é com alguma mágoa e emoção que Marco Costa fala do fim do seu casamento com Vanessa Martins, no último verão, e depois de quatro anos de vida em comum, embora com uns meses de interrupção pelo meio.

Em conversa com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura, para o programa Wi-Fi, da RFM, o pasteleiro contou que foi a blogger quem tomou a decisão de avançar com o divórcio. "Quando eu me casei [em 2016, ao final de dois anos de namoro], os meus amigos prepararam a minha despedida de solteiro (...) e levaram-me a fazer um salto de paraquedas. (...) Eu adorei e quis tirar o curso [de Queda Livre Acelerada]", começou por contar Marco Costa, lamentando o facto de não dado continuidade a essa ideia.

Reprodução Instagram, DR

Quatro anos depois, voltou a receber o mesmo presente pelo seu aniversário, que celebra a 30 de julho. E foi aí que tudo na sua vida mudou, como recorda com alguma emoção: “Eu marquei para dia 15 de agosto e no dia 14, a Vanessa pediu-me o divórcio. Ou seja, eu saltei na minha despedida de solteiro e saltei no dia a seguir à minha mulher me ter pedido o divórcio. Pensei que era o fim de um ciclo".



Recorde-se que o ex-casal tornou público o fim do casamento através de um comunicado comum, no qual garantiram "ser os melhores amigos". "A vida a dois só faz sentido quando felizes e, apesar da nossa relação amorosa ter terminado, a amizade e as memórias que criámos a dois serão eternas", lia-se ainda na publicação feita nas redes sociais.

Mais tarde, Vanessa Martins explicou que nem sempre o amor é suficiente para manter duas pessoas juntas. De referir que um dos maiores sonhos do pasteleiro é ser pai e a influencer sofre de endometriose e nem a cirurgia que já fez nem os tratamentos para engravidar foram bem-sucedidos.