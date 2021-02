Tiago Caramujo

José Mata é um dos protagonistas da nova novela da SIC. O ator, que faz par romântico com Júlia Palha, na trama 'A Serra', retribuiu os vários elogios feitos pela colega e falou sobre as cenas íntimas do primeiro episódio da novela.

"Tem sido um prazer trabalhar com a Júlia. Não nos conhecíamos. É muito importante esta relação que se cria com o par romântico, com a pessoa com quem contracenamos mais, com quem temos cenas mais delicadas", começou por dizer.

"Claro que às vezes é mais facil e outras vezes mais dificil. Neste caso foi muito fácil, rapidamente percebemos qual era a zona do Tomás [personagem interpretada por José Mata] e da Fátima [personagem interpretada por Júlia Palha] e o porquê daquele fogo e daquela paixão. Estas cenas tornam-se mais fáceis porque nós fazemos por isso", explicou.

Confrontado com a pergunta sobre como Isabela Valadeiro lida com as cenas íntimas, José Mata respondeu: "A vantagem de termos a mesma profissão é exactamente essa, hoje sou eu, amanhã é a Isabela. Quanto melhor a cena fica é o que conta, isso é que nos move, isso é que nos interessa. Quanto mais credível melhor."

RUI VALIDO