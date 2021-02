Instagram

Joana Cruz anunciou a 15 de janeiro que lhe tinha sido diagnosticado um cancro da mama e que, precisamente nesse dia, iniciava o ciclo de quimioterapia. Desde então, e assim que os efeitos dos tratamentos começaram a fazer sentir, nomeadamente com a queda do cabelo, decidiu ser ela própria a rapá-lo em casa e tem deixado várias mensagens de força e esperança nas redes sociais.

Instagram

“Aceitar os desafios da vida pode passar por senti-los como novas experiências que se usufruem da melhor forma. A água a cair diretamente na cabeça já me tinham avisado: vai saber bem. E sabe”, começou por escrever esta segunda-feira, 23 de fevereiro, na legenda de uma fotografia tirada no duche. “E também não é nada mau poupar no tempo do banho, nos produtos para o cabelo e no aspirador atrás de fios caídos por todo o lado! Sim... sim... continuo forreta!”, concluiu a locutora da RFM divertida.

Os elogios a esta atitude positiva não tardaram. “A maior! O bicho já está a fazer as malas só de sentir a tua força toda”, comentou o jornalista da SIC João Moleira. “Fantástica, Joana”, escreveu a antiga apresentadora de televisão Rita Ferro Rodrigues. “A tua luz é estrondosamente maravilhosa!!! Fotografia fantástica”, considerou a anfitriã do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. Nilton, Tânia Ribas de Oliveira, Pedro Crispim, Matias Damásio, Lara Afonso, Raquel Strada e Iva Lamarão estão também entre as caras conhecidas que comentaram a publicação com um emoji em forma de coração.