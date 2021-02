Instagram

Filipa Nascimento partilhou com os seus seguidores nas redes sociais um gesto romântico do seu namorado, Duarte Gomes.

Instagram

“Tão bom chegar a casa e ser recebida assim! Love you❤️”, escreveu a jovem atriz, que brilha atualmente no papel de Mel na nova novela da SIC Amor Amor, na legenda de uma fotografia de um bilhete deixado pelo ator no qual se lê ‘Amo-te muito!’.

Filipa Nascimento, de 25 anos, e Duarte Gomes, dez anos mais velho, conheceram-se em 2017, durante as gravações da novela Vidas Opostas, também da estação de Paço de Arcos, e assumiram a relação no ano seguinte. Vivem juntos desde 2019 e garantem que a diferença de idades nunca os preocupou. VEJA AQUI O MOMENTO EM QUE AMBOS FALARAM DO ASSUNTO!