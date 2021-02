Dominic Cooper não teve muita sorte no último ano e essa realidade nada tem a ver com a pandemia. O ator britânico partilhou uma imagem do seu raro Ferrari que foi roubado na última sexta-feira, dia 19. É o seu quarto carro roubado em menos de um ano.

O último modelo a ser furtado é um Ferrari 1978 que, segundo o The Sun, custa mais de 96 mil euros. O carro desapareceu de Primrose Hill, um bairro a norte de Londres, onde o ator vive. Mas este não o único veículo que Dominic Cooper deixou de ver para sempre.

Reprodução Instagram,DR

Em menos de um ano, Cooper perdeu um Austin-Healey, uma Range Rover e um Jaguar F-Type, todos eles roubado, todos eles desapareceram do mesmo bairro.

O jornal avança que o ator de Preacher avisou os vizinhos, num fórum online, partilhando uma imagem do carro e alertando para os furtos na vizinhança.