Tiago Caramujo

Esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, estreou a nova novela da SIC, 'A Serra', que conta no seu elenco de luxo com a participação de Sofia Alves.

A atriz, de 47 anos, veste a pele de Carlota Pereira Espinho e, durante uma conferência de imprensa após a estreia do primeiro episódio, Daniel Oliveira não poupou elogios à sua prestação.

"Uma vilã que nós vamos amar odiar. A perfídia da Sofia em algumas cenas é cativante ao espectador porque nos instiga, porque nos interpela em cada momento", começou por dizer.

"Acredito que a Sofia está no sítio certo, com a equipa certa, e a forma como tem dado tanto a esta novela - que é exigente, com muita carga horária - é a prova viva de que a Sofia é uma extraordinária atriz, uma das melhores da sua geração. Estamos muito satisfeitos. O que fizemos foi aquilo que tinha que ser feito: trazer a Sofia de volta à televisão", revelou.

