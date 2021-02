Zulmira Ferreira está de luto. A mãe da empresária morreu no sábado, dia 20, aos 82 anos, revelou Zulmira ao Correio da Manhã.

“Confesso que estava sempre preocupada com a questão da Covid-19 nos lares, mas não teve nada a ver com isso. Foi o coração”, contou a mulher de Jesualdo Ferreira ao jornal. "Não estávamos à espera e estamos completamente desolados. A minha mãe sofria de demência há vários anos, já não me reconhecia e estava praticamente acamada, no entanto, encontrava-se estável e nada fazia prever que ela pudesse partir agora”, disse Zulmira, apontando a paragem cardíaca como causa de morte da mãe, Adelina Borronha.

Recorde-se que, em abril de 2020, Jesualdo Ferreira perdeu a irmã num acidente trágico.