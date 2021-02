Maria José Valério foi internada no hospital com Covid-19 no último sábado, dia 20. A cantora reside na Casa do Artista que foi afetada por um surto. Adelaide João, Maria Andrea Gaspar e Cecília Guimarães morreram depois de terem sido infetadas com Covid-19.

"Na passada quinta-feira, fomos informados pela mesma [diretora técnica da Casa do Artista] de que a nossa prima se recusava a tomar a medicação. Pior: além da medicação indicada, também nunca tomou a outra medicação que tem de tomar diariamente, tendo a enfermeira encontrado toda a medicação escondida numa caixa", revelaram alegadas fontes próximas da cantora à TV7 Dias .

Segundo a publicação, Maria José Valério terá recusado várias tentativas de ser observada no hospital. "Só depois de o médico amigo lhe fazer ver e muito a aconselhar a ir é que cedeu. A Casa do Artista tem feito tudo o que está ao seu alcance, não só pela nossa familiar assim como com todos os outros residentes", dizem os familiares da cantora.

O seu estado de saúde seria estável no último sábado, dia 20 de fevereiro.