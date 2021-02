Neil Mockford

Em 2019 dois antigos alunos de James Franco deram início a um processo judicial contra o ator que o acusava de vários tipos de abuso, entre eles pressão para fazerem cenas de sexo durante as aulas.

Houve ainda quem o acusasse da tentativa de criação de um canal que explorasse mulheres jovens sexual e profissionalmente "em nome da educação".

Na altura, James Franco lecionava na escola Studio 4, que acabou por encerrar em 2017.

Atualmente, terão chegado a um acordo que levou os alunos a retirarem as queixas anteriormente apresentadas. No entanto não existem detalhes sobre o acordo, que será submetido para aprovação preliminar do tribunal até 15 de março.