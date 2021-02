Rita Carmo

Ao fim de 28 dias de internamento, Fernando Tordo recebeu este domingo, 21 de fevereiro, alta hospitalar, após ter testado positivo à Covid-19 e chegou mesmo a necessitar de oxigénio para se manter estável.

"É com imensa alegria que comunicamos que Fernando Tordo saiu hoje do Hospital da Luz, em Lisboa, onde esteve internado 28 dias, após ter testado positivo à Covid-19", lê-se no comunicado partilhado no Facebook do músico.

Este sábado, dia 20, o artista publicou uma fotografia no hospital e agradeceu aos profissionais de saúde que o salvaram. A nota difundida também destaca esse apoio: "Um caminho feito com muita vontade em recuperar, com o apoio fantástico da equipa que o assistiu, à qual agradece o profissionalismo e carinho prestado e a todos os que enviaram mensagens de força e apreço".

"Fernando Tordo, sente-se, apesar do susto, feliz por já conseguir trabalhar em novos projectos e ideias, que o têm ocupado esta última semana de internamento. A caminho dos 73 anos, Fernando Tordo não se deixou vencer pelo vírus que o atacou brutalmente, mesmo com muitos cuidados, preparando o lançamento de várias novidades discográficas. O artista quer agradecer e enaltecer o trabalho de todos os que, nas mais variadas funções, estão no combate a esta pandemia."