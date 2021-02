Há quase um mês que Fernando Tordo está internado no Hospital da Luz graças à Covid-19.

O músico chegou mesmo a necessitar de oxigénio para se manter estável, ora saiba mais aqui.

Este sábado, 20 de fevereiro, aparentemente melhor, Fernando deu boas notícias a todos os seguidores nas redes sociais.

Na sua conta de Instagram partilhou uma fotografia da cama do hospital, que pode ver abaixo, e confessou: "Saio amanhã? Passaram 26 dias. Esta gente salvou-me".

Nos comentários foram várias as mensagens de uma forte e rápida recuperação.

Recorde que com uma longa carreira musical, Fernando Tordo representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em 1973, no Luxemburgo, com o tema Tourada. Cavalo à Solta, Balada Para os Nossos Filhos e Adeus, Tristeza são alguns dos seus temas mais icónicos.

Reprodução Instagram, DR