Reprodução Instagram, DR

César Mourão surpreendeu os seguidores este sábado, 20 de fevereiro, com a fotografia que publicou na sua conta de Instagram.

O humorista, que está a fazer sucesso com a mais recente série que lançou, Esperança, partilhou um "behind the scenes" onde surge de pratas no cabelo que teve de pintar de loiro para a personagem que interpreta.

"Sei que queriam ver isto. E como vos quero felizes, aqui está", escreveu em tom de gozo na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Os fãs não resistiram e foram os vários os comentários que surgiram na foto: "Genial!", "Ao que uma pessoa chega...😂", "És GRANDE!!! 👏", "O que um gajo faz para ganhar dinheiro 😂", "Qualquer coisita te fica bem 😂", "Pareces que tens uns “D.Rodrigos” na cabeça 😂" - são algumas das mensagens.

Reprodução Instagram, DR