Luciana Abreu foi vista na passada sexta-feira, dia 12, de mãos dadas a um homem. A Nova Gente que conseguiu as imagens avança tratar-se do novo namorado da atriz da SIC.

A atriz, que dá vida a Rebeca na novela Amor Amor, foi vista na rua e visivelmente sorridente, contudo, Luciana Abreu não assumiu publicamente a relação. Aliás, o rosto da SIC não 'apresenta' um relacionamento ao público desde a sua separação de Daniel Sousa.

A atriz é mãe de duas meninas, de três anos, fruto do casamento terminado com Daniel Souza. Luciana Abreu é ainda mãe de Lyonce, de dez anos, e Lyannii, de oito, fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.