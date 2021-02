Raymond Hall

Depois de acusar Shia LaBeouf de abuso sexual com pormenores chocantes, a cantora FKA Twigs fez outra revelação polémica: o ator costumava gabar-se de disparar contra cães de rua porque isso ajudava-o a "entrar na personagem". Em entrevista para a revista Elle, a também atriz contou que Shia afirmou que estava apenas a preparar-se para o seu papel no filme 'The Tax Collector', de 2020, quando disparou num animal.

Questionado por FKA sobre o 'método' perturbador, LaBeouf respondeu: “'Eu levo a minha arte a sério. Tu não estás a apoiar a minha arte. Isto é o que eu faço. É diferente de cantar. Eu não apenas subo no palco e faço alguns movimentos. Eu estou na personagem'".

"Ele fez-me sentir mal, como se eu não entendesse o que era ser um ator ou fazer isso... o método [técnica de atuação]", disse a cantora que revelou ainda que era "um milagre estar viva" e que "a recuperação foi a coisa mais difícil que já tentei fazer".

