Carolina Deslandes voltou a recorrer às redes sociais para falar do seu filho mais velho, Santiago, que sofre de uma perturbação do espetro do autismo e começou a falar mais tarde do que o habitual. A música funcionou como uma terapia e acabou por ajudar o menino a comunicar com a mãe e também com o pai, Diogo Clemente.

“Ouvi pela primeira vez a voz do meu filho por causa de uma canção. Até então imaginava o som da sua voz em sonhos, o Diogo também. Acordávamos para voltar ao silêncio e aos seus olhos falantes. Imaginei muitas vezes como seria ouvi-lo chamar-me ‘mãe’ ouvi-lo pedir aquilo que quer e dizer que me ama. Ele já dizia que me amava, mas imaginei como seria ouvi-lo”, começou por recordar a artista.

“Foi a cantar que ele me começou a acompanhar e a dizer as palavras que faltavam nas canções. Canta o dia inteiro. Põe os ‘phones’ na cabeça e canta. Agarra na guitarra e toca. É este o verdadeiro valor do que fazemos. Nós não somos só a música que toca de fundo no elevador e na festa, nós somos muitas vezes, a única forma de comunicar. O ponto de encontro. O amor. Aqui em casa foi o que mudou a nossa vida. É essa a função da cultura, inspirar a ser. (Desculpem a choradeira emocionada. Confesso que esta última semana de confinamento me bateu como um rochedo)”, completou Carolina Deslandes, visivelmente triste por estar afastada dos palcos por causa da pandemia.

De referir que a cantora e Diogo Clemente, que anunciaram o fim da sua relação em setembro último têm mais dois filhos em comum: Benjamim e Santiago.