Pedro Barroso voltou a falar sobre a forte ligação que tem com o afilhado Périto, que em julho do ano passado foi diagnosticado com um tumor raro no cérebro. Através de um vídeo divulgado no programa Júlia, o ator expressou o carinho e admiração que tem pelo menino, de cinco anos.

"Falar do Périto é falar de alguém mágico, alguém que me proporcionou uma viagem inesquecível até aqui, até ao dia de hoje. É falar de um principezinho cheio de magia e capaz de enfrentar todos os desafios com uma vida imensa, com uma família de etnia cigana maravilhosa, com valores incríveis, que não se deixar cair uns aos outros", começou por referir.

"É falar da minha altura menos capaz e foi o Périto que me fez voltar a acreditar no amor e isso é a magia da vida. Acho que a vida te entrega aquilo que realmente tu precisas e acredito que o Périto apareceu na altura certa. Ele apareceu mesmo no ano em que eu acabo por perder a minha avó...O Périto é uma bênção da minha avó Amélia", acrescentou, lembrando uma das fases mais duras da sua vida.

"Independentemente deste momento que ele está a passar, ele tem-me dado muitas lições e é incrível como os professores na vida não precisam de ser pessoas mais velhas", reforçou.

"O Périto não é uma lição só para mim, mas para muitos de nós. A alegria com que ele tem superado este problema, a capacidade de adaptação desde o primeiro dia, não ter perdido a energia, a alegria, o sorriso, a vontade de abraçar, a vontade de amar, de espalhar a magia dele. É algo que é contagiante, que é impossível ficar indiferente e isso deve-se a um trabalho muito generoso e com muito amor de toda a família dele. Para mim, falar do Périto é falar de quase um filho...É isso que eu sinto por ele. É falar de um amor maior, que eu não posso perder, não posso deixar cair. O Périto também me ensinou que importa um dia de cada vez e que importa sorrir", completou.