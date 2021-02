As suas personagens na série de sucesso Guerra dos Tronos (Game of Thrones) apaixonaram-se, mas os atores também. Rose Leslie (Ygritte) e Kit Harington (Jon Snow) casaram-se no verão de 2018 e já foram pais. A novidade surgiu depois do casal ser fotografado (ver fotos abaixo) na rua com o bebé.

O casal passeava nas ruas de Londres, às compras, e a atriz surgiu com o bebé ao colo. Ao Page Six, um representante do ator confirmou que ambos estão muito felizes com o nascimento do seu primeiro filho, um rapaz.