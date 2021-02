Patrick van Katwijk

Sílvia da Suécia sofreu uma queda no Palácio Real, em Drottningholm, na manhã desta segunda-feira, 15 de fevereiro. De acordo com o jornal Expressen, a mulher do rei Carlos Gustavo teve de ser levada para o hospital devido a fortes dores no pulso.

Depois de observada, concluiu-se que a monarca, de 77 anos, sofreu uma fratura, mas já está de regresso a casa, onde será feita a recuperação.

No que toca à saúde, os últimos anos não têm sido fáceis para a rainha Sílvia da Suécia. Em 2017 não passou o Natal no hospital devido a uma forte gripe e em 2012 já tinha sofrido fraturas no pé e no pulso devido a uma queda aparatosa enquanto tentava fugir a um fotógrafo.