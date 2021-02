Instagram

Os últimos meses têm sido feitos de provações para Leonor Poeiras. A apresentadora foi afastada do canal onde trabalhou durante praticamente duas décadas, sem qualquer explicação e depois de ter recusado a assumir um formato que não podia devido a problemas de saúde, segundo a própria, e o caso está em tribunal.

E se profissionalmente está a tentar reerguer-se nomeadamente através do seu podcast, Levantar Poeira, a nível pessoal também acabou de sofrer uma perda que a deixou em baixo: o seu pai morreu.

Nas redes sociais, onde partilhou a triste notícia, a comunicadora também agradeceu o carinho recebeu e deixou uma reflexão sobre o futuro: “Quando em menos de um ano as bases que estruturam a tua vida e os teus sonhos caem, ganhas a certeza que o futuro só pode ser cor de rosa. Muito obrigada por todas as mensagens gentis que recebi nos últimos dias, meses, no último ano inteiro. Seguimos em frente, sempre juntos!”.