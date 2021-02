Júlio Magalhães esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta segunda-feira, 15 de fevereiro, no programa das tardes da SIC. Casado há 30 anos, o jornalista reconhece que a sua vida profissional esteve muitas vezes em primeiro lugar e que durante os anos em que esteve na TVI foi a mulher, Manuela, que continuou a viver no Porto com os dois filhos do casal, Mariana e André, o pilar da família. Isto porque, durante esse tempo, passava a semana em Lisboa e só ia a casa do fim de semana.

Além disso, Júlio Magalhães reconhece que nunca teve muito jeito para acompanhar os filhos naquelas atividades normais da escola, como a celebração do Dia do Pai, Carnaval, etc. “Quando eram pequenos tinha de ir à festas de infantário deles e era uma coisa que eu ficava doente, por causa da dança da cadeira. Ainda hoje nos rimos com isso. Deixei de os acompanhar. Nos grandes momentos deles não estava", assume. “Não tenho sido o pai e o marido perfeito, de todo", acrescentou ainda, antes de referir que se sente um privilegiado por ter tido a família sempre ao seu lado.

Veja abaixo o momento em que o jornalista foi surpreendido em direto pela mulher e os filhos: