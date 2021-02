Foram muitos os rostos famosos que assinalaram o Dia dos Namorados, mas há sempre quem desvalorize a data ou não a celebre. É o caso de Rita Pereira. A atriz explicou a razão nas redes sociais e nas manhãs da TVI.

"Eu e o Guillaume não ligamos um caracol ao Dia dos Namorados", começou por dizer. "Eram 13h quando percebi pelo Instagram que era São Valentim e gritei da cozinha para a sala: Happy Valentine’s Day, babe!!! Ao que ele respondeu: yeah! E eu tranquila com isso, porque o importante numa relação é estarem de acordo, estarem em sintonia, terem a mesma vibe. E em relação a este dia, está tudo certo", adiantou nas redes sociais na legenda de uma imagem de ambos..

A atriz e apresentadora também não é particularmente fã com algumas imagens ou símbolos associados à data comemorativa. "Não me diz nada, é só mesmo para vender. Acho tudo uma piroseira, os corações, as rosas vermelhas, os gansos", descreveu nas manhãs da TVI.