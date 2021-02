Instagram

A semana começou com boas notícias para Fernando Alonso. Quatro dias após ter sido atropelado por um automóvel quando seguia de bicicleta, o piloto recebeu alta hospitalar. Segundo a revista Hola, Fernando Alonso abandonou o Hospital Inselspital, em Berna, na Suíça, esta segunda-feira, 15 de fevereiro, e vai continuar a recuperação em casa.

O antigo bicampeão mundial de Fórmula 1 foi operado a uma fratura na mandíbula e segundo um comunicado divulgado pela equipa do piloto espanhol, a Alpine (antiga Renault), os médicos "estão satisfeitos com a evolução" do seu estado de saúde.

Também nas redes sociais, o piloto agradeceu todo o apoio recebido nos últimos dias. "Obrigado pelo carinho", escreveu Fernando Alonso numa publicação partilhada através da ferramenta Instastories.