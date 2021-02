Instagram

Marco Horácio está apaixonado e escolheu o dia 14 de fevereiro, em que se celebra o amor, para apresentar ao mundo a sua namorada. O humorista assumiu no passado mês de novembro que estava a viver um momento de grande felicidade a nível amoroso, mas até então não tinha revelado o rosto da sua cara-metade, que terá conhecido no final do verão em trabalho.

“180 dias a aturar me, todos os dias, não é tarefa fácil. Pois esta mulher de coração doce, inteligência fora de série, sentido de humor e cuidadora, nunca desistiu de mim ou de nós”, começou por escrever Marco Horácio no Instagram.

“Amar o bom é fácil, mas amar o menos bom e ajudar-nos a ser melhor todos os dias requer amor, amizade, carinho, verdade, paciência e acima de tudo dedicação. Ela tem e dá-me isso tudo e sempre com um sorriso nos lábios. Às vezes o amor significa apenas aceitar o outro por mais quebrado que esteja, e ela aceita-me como sou e faz-me feliz todos os dias. É lamechas eu sei, mas ser lamechas não é mais que baixarmos a guarda e nos permitirmos a ser felizes, sem receio do dia de amanhã”, completou.