1 / 2 2 / 2

Kendall Jenner e o namorado, Devin Booker, assumiram finalmente a relação. Depois de muitos rumores, o casalinho partilhou este domingo, dia 14 de fevereiro, fotografias a propósito do Dia dos Namorados.

A modelo, de 25 anos, confirmou o romance com o basquetebolista, de 24 anos, através de uma fotografia publicada nas stories. O jogador do Phoenix Suns publicou também uma imagem muito semelhante na sua conta oficial do Instagram.

Espreite na galeria em cima!